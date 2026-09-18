Santamaría presenta en Shanghái las oportunidades de inversión de Extremadura y firma el MOU con Shanghai Hongqiao International

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha participado este jueves en Shanghái en el Foro 'Invertir en Extremadura', un encuentro empresarial e institucional que ha reunido a representantes de administraciones públicas, organizaciones empresariales y compañías chinas con interés en desarrollar proyectos de inversión y cooperación con la región extremeña.

Durante su intervención, el consejero ha puesto en valor los profundos vínculos entre Extremadura y China, destacando que ambas comparten una larga tradición histórica, una fuerte identidad cultural y valores comunes como el esfuerzo, la perseverancia, la confianza y la visión a largo plazo. Asimismo, ha subrayado la voluntad de la Junta de Extremadura de seguir fortaleciendo una relación estable y duradera con el país asiático en los ámbitos económico, industrial, tecnológico y cultural.

Ante representantes institucionales y empresariales de Shanghái, el consejero ha presentado las ventajas competitivas de Extremadura como destino inversor, entre las que destacan su ubicación estratégica entre Madrid y Lisboa, su acceso a los mercados europeo e ibérico, la disponibilidad de suelo industrial, sus recursos energéticos renovables, el talento especializado y un amplio sistema de acompañamiento e incentivos para nuevos proyectos empresariales como los PREMIA.

En materia energética, ha resaltado el liderazgo de Extremadura en la transición energética española, su importante excedente de producción renovable, el potencial de la región en la cadena de valor del almacenamiento energético y las baterías. "Extremadura ofrece a las empresas energía limpia, competitiva y el mejor entorno para desarrollar proyectos industriales de futuro", ha señalado.

El titular de Economía también ha destacado las capacidades científicas y tecnológicas de la comunidad autónoma, con especial referencia al Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), así como las oportunidades de cooperación en sectores estratégicos como la movilidad eléctrica, las energías renovables, la agroindustria, el turismo y las tecnologías digitales.

Durante el foro se ha puesto igualmente de relieve el creciente peso de la inversión china en Extremadura, con proyectos industriales ya en marcha como la planta de materiales catódicos de Hunan Yuneng en Mérida, la futura instalación de Jinhong Gas y la gigafactoría de baterías de AESC en Navalmoral de la Mata, iniciativas que reflejan la confianza de las empresas chinas en el potencial económico e industrial de la región.

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

Como uno de los hitos más relevantes de la jornada, la Junta de Extremadura y el Shanghai Hongqiao International Central Business District han suscrito un Memorando de Entendimiento (MOU) con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional, promover los intercambios empresariales y favorecer nuevas oportunidades de inversión y cooperación económica entre ambas regiones.

El consejero ha afirmado que este acuerdo supone un paso más en la estrategia de internacionalización de Extremadura y en la consolidación de las relaciones con uno de los principales centros económicos y logísticos de Asia.

"Queremos que Extremadura sea para las empresas chinas una puerta de entrada a España, un puente hacia Portugal y una plataforma para acceder al conjunto de la Unión Europea. Contamos con recursos, talento, energía, estabilidad institucional y una clara voluntad de colaboración para construir juntos proyectos de futuro", ha concluido.

La delegación de Extremadura desplazada en China ha visitado hoy también el Parque de Software de Shanghai Oeste, Oasis Smart Valley.

El consejero de Economía ha participado asimismo en el Multinational Enterprise Shanghai Meeting, donde ha atendido a los medios de comunicación de China interesados en conocer las ventajas que ofrece Extremadura para los inversores.