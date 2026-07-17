Sánchez Cotrina reafirma que el informe favorable del CSN "allana el camino para la continuidad de Almaraz"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha valorado este jueves el informe favorable emitido por el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la Central Nuclear de Almaraz, al considerar que "supone un paso decisivo para hacer posible la prórroga de la instalación".

Sánchez Cotrina ha recordado, a través de nota de prensa, que el Gobierno de España había dejado claro que la continuidad de la central debía sustentarse en el cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos la existencia de un informe favorable del organismo regulador que acreditase las condiciones de seguridad de la planta.

Las otras dos eran que la continuidad no aumentase el coste de la factura para los usuarios y que se garantizase el consumo, tras que ha señalado que ya se ha publicado el informe del Consejo de Seguridad Nuclear y "dice que Almaraz es segura".

Por tanto, se cumple el tercer requisito que había puesto encima de la mesa el Gobierno de España para facilitar la continuidad y la prórroga de Almaraz", ha señalado el dirigente socialista extremeño, quien se ha mostrado convencido de que el proceso podrá culminarse en las próximas semanas y se hará "sin ruido, sin estridencias y sin confrontación política", en contraste con la estrategia que, a su juicio, ha mantenido el PP durante todo este debate.

En ese sentido, ha criticado que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha limitado a utilizar este asunto como "instrumento de confrontación" con el Ejecutivo central.

"Lo único que ha hecho Guardiola es ponerse detrás de la pancarta, pero no ha ofrecido un proyecto para esta tierra, no ha planteado una alternativa, ni se ha sentado a negociar con absolutamente nadie", ha afirmado el dirigente socialista.

Ante esta situación, Cotrina ha defendido que el PSOE ha trabajado para "hacer compatible la seguridad, el diálogo y el interés general de Extremadura", alejándose de la utilización partidista de un asunto de enorme importancia para la comunidad autónoma.

Además, ha aprovechado para emplazar a la presidenta de la Junta a abrir una nueva etapa centrada en impulsar los proyectos estratégicos que necesita Extremadura.

"Una vez encarrilada la continuidad de Almaraz, es el momento de ponerse a trabajar en otros grandes retos que no sirvan únicamente como ariete contra el Gobierno de España, sino para garantizar el futuro de nuestra tierra", ha señalado Sánchez Cotrina, quien ha apuntado como "siguiente gran desafío" para la región, la implantación de la gigafactoría, un proyecto que considera clave para la industrialización, la creación de empleo y el desarrollo económico de Extremadura.

"Los extremeños nos plantearon el reto de garantizar la continuidad de Almaraz y vamos a lograrlo. Ahora el siguiente reto se llama gigafactoría", ha concluido.