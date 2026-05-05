Sánchez Cotrina pondrá "toda la artillería pesada" del PSOE de Extremadura para combatir el pacto PP-Vox

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha anunciado que pondrá "toda la artillería pesada" del partido para combatir el pacto en la región entre el Partido Popular y Vox.

En este sentido, Sánchez Cotrina ha insistido en que los socialistas estarán "muy vigilantes" ante un pacto que "retrocede en derechos ciudadanos" y contra el que desarrollarán una oposición "firme", "responsable" y "dedicada a los ciudadanos".

El secretario general del PSOE de Extremadura ha realizado estas declaraciones con motivo de su asistencia en la tarde de este lunes a la celebración del Día del Partido que organiza el PSOE de Badajoz.

"Vamos a poner toda la artillería pesada del Partido Socialista para, desde lo político, combatir este pacto y abrir los ojos a la ciudadanía para que vean que no podemos retroceder en derechos", ha incidido.

También ha señalado Sánchez Cotrina que, entre los próximos objetivos del PSOE extremeño, se encuentra la ampliación de su base militante yendo "territorio a territorio", "comarca a comarca" y diciéndole a los extremeños que "merece la pena volver a confiar" en el PSOE y "reivindicar las ideas de progreso".

"Estas ideas son las que nos han traído hasta aquí y no vamos a permitir bajo ningún concepto irnos años atrás como quiere la derecha. Y ojo, la ultraderecha, que según el Partido Popular molesta en todos lados menos en Extremadura", ha aseverado.

Sobre el nuevo organigrama del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, que estará presidido por el líder de los socialistas en la región y en el que Isabel Gil Rosiña será portavoz, y la labor que desarrollará en esta legislatura, Sánchez Cotrina ha señalado que sus miembros serán "leales con el gobierno pero fundamentalmente con los y con las extremeñas".

Así, ha agradecido el trabajo realizado por la dirección saliente pero ha señalado que la nueva llega para emprender un nuevo tiempo en el que decirle a los ciudadanos que el PSOE va a hacer una oposición "seria, firme y responsable".

"Vamos a pelear hasta el último día por llevar la voz de los socialistas al último rincón de la tierra, porque la presidenta Guardiola y el líder de Vox van a tener a un presidente del grupo parlamentario, a una dirección de grupo y a todo un grupo parlamentario muy combativo desde nuestros escaños en el Parlamento, pero donde nos va a tener muchos más influyentes, donde nos va a tener con mucha más vehemencia, es en la calle", ha advertido.

Sánchez Cotrina ha destacado en este sentido que el PSOE no va a permitir el retroceso de Extremadura, un retroceso no solo lo sostiene él. "Lo dice Moreno Bonilla, lo dice el propio Feijóo y lo dicen otros líderes políticos del Partido Popular que se están asombrando con la compra del relato de la ultraderecha por parte de la que se suponía era la más moderada del Partido Popular", ha apuntado.