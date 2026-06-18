Sánchez Cotrina confía en que el Gobierno acelere la prórroga de Almaraz tras el informe de seguridad que prevé en julio

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, espera que el Gobierno no demore la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz y otorgue un "sí" inmediato nada más conocerse el resultado del informe elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CNA) que prevé para el próximo mes de julio.

"Yo confío en que en el mes de julio tengamos un informe del Consejo de Seguridad Nuclear que diga que efectivamente la central es segura y que se puede continuar con su prórroga", ha señalado el líder de los socialistas extremeños, tras mantener una reunión con la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro.

En declaraciones a los medios, ha dicho que una vez la central tenga dicho informe y sea favorables, confía en que "los plazos van a ser también inmediatos y que el gobierno no va a demorar una decisión que está esperando Extremadura", ha señalado respecto a la continuidad de la planta, que además considera que se alinea "con la lógica" que el propio Gobierno ha venido defendiendo, que no es otra que "si todo se cumple, dirán que sí".

En esta línea, ha remarcado que esta es la posición que viene defendiendo respecto al futuro de la central "para disgusto" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y del PP, en tanto que tienen a "un líder en el Partido Socialista serio, responsable y que no quiere caer en el populismo".

Una posición que apunta a que "el Gobierno, cuando haya un informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear, no va a hacer otra cosa que prorrogar la central nuclear de Almaraz".

"Esa es la confianza que tiene el Partido Socialista, eso es lo que llevamos trasladándole a la opinión pública desde el primer día, en el que soy secretario general y en mis responsabilidades anteriores, y eso es lo que quiero decir hoy aquí", ha abundado Sánchez Cotrina, quien ha defendido a Extremadura por encima de las siglas del partido y de cualquier otro interés.

En este punto, ha planteado que este es también el posicionamiento la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, "desde hace mucho tiempo", que es que si se cumplen las tres condiciones que se le ha puesto a la central, es decir, que no suba la factura eléctrica, que haya un informe favorable del CSN y soberanía energética, "eso va a ser lo que condicione el sí a la continuidad de la Almaraz por parte del Gobierno".

Cotrina sostiene que "no hay ningún argumento" que haga dudar de que dicho informe sea favorable, y con él el sí a Almaraz, que "desmontará" la estrategia que ha venido manteniendo al respecto el PP y la propia María Guardiola, que "se ha puesto detrás de la pancarta", algo que no le parece mal, pero que cree que "se espera algo más" de una presidenta de la Junta.

Por su parte, ha señalado que en todas sus intervenciones públicas y cuando tiene oportunidad de encontrarse con un ministro o un cargo orgánico de su partido relacionado con la energía o la industria, le traslada que el sí a Almaraz no solo condiciona su "coherencia" y "credibilidad", sino también "el ahínco y la defensa" de los intereses de la región.

"Se lo digo a Pedro Sánchez y se lo digo a cualquiera que tenga delante, porque trato de hacer lo que le digo a los extremeños en lo público, y se lo digo también a aquellos líderes del Partido Socialista en lo privado", ha aseverado.

Por el contrario, el PP hizo lo contrario en Garoña, donde le dijo a los vecinos que prorrogarían la central nuclear y luego "lo que hizo fue cerrarla".

"Yo voy a intentar ser coherente con las decisiones que estoy manteniendo. Que se prorrogue, eso es una garantía para el futuro del Campo Arañuelo y para parte de Extremadura y, por tanto, para todo el país", ha añadido.

Respecto al encuentro con la plataforma, ha señalado que lo único que le han trasladado es que el PSOE defienda sus intereses, pero siempre en la medida de los acuerdos alcanzados, si bien ha advertido que "si piden imposibles" y cuestiones con las que no están de acuerdo, así se lo trasladarán desde la "madurez política y desde la responsabilidad".

Pero ello no impide que se puedan "sentar en la misma mesa" y que puedan abordar con madurez para decirle a los extremeños "otra vez más que por encima de los intereses partidistas están los intereses de los extremeños", y esta plataforma ciudadana "tiene intereses a favor de Extremadura" y por eso se sientan con ellos las veces que sea necesario.

INTERCESIÓN ANTE EL GOBIERNO

Por su parte, el presidente de la plataforma, Fernando Sánchez, ha reclamado al líder de los socialistas extremeños que "interceda" a favor de la prórroga de la central nuclear de Almaraz para 2030 ante el gobierno central.

"Ante un posible informe positivo más pronto que tarde del Consejo de Seguridad Nuclear, lo que nosotros le pedimos es que a este gobierno central no se ponga de perfil y dé la prórroga lo antes posible", ha señalado, porque de esta planta dependen 4.000 empleos directos y sus familias, así como la industrialización de la zona.

En todo caso, consideran que el horizonte de 2030 es "solo un pasito", y que al día siguiente de obtenerla continuarán persiguiendo su objetivo de que Almaraz continúe "hasta 2040 o 2050 igual que su gemela" en North Ana, en Virginia (EEUU).

En esta misma línea, el presidente del Comité de Empresa de la Central Nuclear de Almaraz, Borja Romero, que también han mantenido una reunión con el secretario general del PSOE de Extremadura, le han pedido igualmente que interceda ante el Gobierno de España y contribuya a acelerar la decisión sobre el futuro de la central que "permita acabar con el desasosiego que viven actualmente miles de familias extremeñas".

Durante el encuentro, el Comité de Empresa le ha trasladado a Sánchez Cotrina la "preocupación creciente" que existe en la plantilla, en las empresas auxiliares y en toda la comarca "ante la falta de una decisión definitiva sobre la continuidad de Almaraz".

"Le hemos pedido al secretario general del PSOE de Extremadura que haga llegar al Gobierno central la necesidad urgente de despejar la incertidumbre que viven miles de familias que no pueden tener un proyecto de vida debido a esta situación", señala el comité en una nota de prensa.