El salario medio subió un 4,1% en 2025 en Extremadura, pero la inflación limitó la mejora real al 1,3%

El salario medio en Extremadura creció un 4,1 por ciento en 2025, hasta situarse en los 1.709 euros al mes, pero la inflación dejó su poder real en un crecimiento solo del 1,3 por ciento, el quinto más alto del conjunto autonómico.

Con este dato, Extremadura se sitúa como una de las regiones donde más se ha incrementado la remuneración media (en España fue del 3,4), pero sin embargo esta sigue siendo la más baja del conjunto autonómico, y se sitúa muy por debajo de la media nacional, de 2.055 euros mensuales.

Sin embargo, al tener en cuenta la inflación, se comprueba que la capacidad real del salario de Extremadura solo creció un 1,3 por ciento durante el pasado año 2025, un dato que supone casi el doble de la ganancia del salario medio nacional (+0,7%) y que es el quinto mejor dato del conjunto autonómico.