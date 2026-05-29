El salario medio en Extremadura sube un 5% en 2024, pero se mantiene como el más bajo de España

El salario medio bruto anual de los extremeños en 2024, que se situó en 24.979 euros, se mantenía como el más bajo del país, junto al de los canarios y al de los castellanomanchegos, pese a subir un 5,4% respecto al año anterior, según refleja la 'Encuesta de Estructural Salarial 2024' del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves.

El salario medio bruto anual de los hombres extremeños se situó en 2024 en 26.660,75 euros, un 5,8% superior al de 2023, en tanto que el de las mujeres avanzó un 5,0% por ciento, hasta los 23.296,85 euros.