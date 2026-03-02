El rocódromo Alberto Ginés de Cáceres albergará la Copa de España de Escalada con la participación de 300 deportistas

El rocódromo Alberto Ginés de Cáceres va a albergar la celebración de la Copa de España de Escalada 2026, una cita que reunirá a cerca de 300 deportistas en las disciplinas de Bloque y Velocidad en varias categorías. La prueba se celebrará del 28 al 29 de marzo en el citado rocódromo, que lleva el nombre del escalador cacereño que consiguió la medalla de Oro en Tokio 2020.

En concreto contará con categorías absoluta, sub-19, sub-17 y sub-15, y aunque las inscripciones aún no están cerradas, se espera la presencia de destacados escaladores nacionales tanto en Velocidad como en Bloque. Además, participarán deportistas extremeños, lo que supone un importante aliciente para la afición local.

Las finales de Bloque sub-19 y absoluta se disputarán el domingo 29 de marzo a las 16,00 horas, mientras que las de Velocidad absoluta comenzarán a las 18,00 horas. Ambas podrán seguirse en directo a través de RTVE Play y posteriormente en Teledeporte, ampliando así la visibilidad de la ciudad en el panorama deportivo nacional.

Esta cita se enmarca en el calendario del año en el que Cáceres ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte, y contribuye a la estrategia municipal de atraer competiciones de alto nivel con impacto deportivo, mediático y económico.

La presentación de la prueba ha tenido lugar este viernes con la participación de diferentes representantes institucionales como el director general de Deportes, Santiago Amaro, o el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que ha puesto en valor la elección de la ciudad como sede y la idoneidad del rocódromo cacereño como "instalaciones de referencia europea para escaladores".

Mateos ha subrayado que "Cáceres vuelve a ser protagonista en el terreno deportivo nacional gracias a una cita como la Copa de España de Escalada, de la que estaremos disfrutando dentro de un mes en nuestra ciudad", y ha incidido en que "la apuesta de Cáceres por la escalada es firme y decidida".

En este sentido, el primer edil ha recordado que la ciudad "lleva albergando tres pruebas seguidas, además de contar con un centro de tecnificación donde los deportistas se forman no solo como personas y académicamente, sino también desde el punto de vista deportivo al más alto nivel".

En su intervención, ha recordado además que cuando se inauguraron estas instalaciones ya se puso de relieve que se trataba de "un espacio con unas prestaciones casi únicas en el mundo, de prestigio internacional", y ha añadido que competiciones como la que hoy se presenta "demuestran que no eran solo palabras, sino una realidad".

Asimismo, ha manifestado que para la ciudad del medallista olímpico Alberto Ginés "es un reto especialmente atractivo acoger esta Copa Nacional de Escalada", en la que cerca de 300 deportistas mostrarán su destreza tanto en Velocidad como en Bloque.

"La simbiosis entre Cáceres y la escalada, y entre Extremadura y la escalada, durará muchísimo tiempo. Seguiremos apoyando y dando proyección a nuestros jóvenes deportistas porque se lo merecen", ha indicado Mateos, que ha concluido que la entrega, la constancia y la capacidad de superación que hay detrás de cada deportista debe servir a la sociedad "como referente para alcanzar nuestras metas o hacer cima".