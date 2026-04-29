Roca Rey, Alejandro Talavante, Juan Ortega y Emilio de Justo torearán en la Feria de San Fernando de Cáceres

La Feria Taurina de San Fernando se celebrará los días 28, 29 y 31 de mayo en la plaza de toros de la Era de los Mártires de Cáceres, con la participación de figuras como Roca Rey, Alejandro Talavante, Juan Ortega y Emilio de Justo.

La presentación de los carteles ha tenido lugar en la propia plaza de toros, con la participación del alcalde, Rafael Mateos, quien ha recordado que "recuperar los festejos taurinos en Cáceres era un compromiso que hoy es una realidad consolidada, con carteles de máxima calidad y una respuesta muy positiva por parte del público".

En este sentido, ha señalado que la ciudad "se sitúa en el circuito de la primera división taurina" gracias al nivel de los nombres que componen la feria.

La programación arrancará el jueves 28 de mayo, a las 19,00 horas, con una novillada con picadores en la que se lidiarán seis novillos de Antonio Rubio-Macandro para los novilleros Tomás Bastos, Darío Romero y David Gutiérrez.

El viernes 29 de mayo, también a las 19,00 horas, se celebrará una corrida de toros con reses de Juan Pedro Domecq para Juan Ortega, Roca Rey y Marco Pérez.

La feria se cerrará el domingo 31 de mayo, a las 19,00 horas, con una corrida de toros en la que Alejandro Talavante y Emilio de Justo acompañarán a Julio Méndez, que tomará la alternativa, lidiándose seis toros de Puerto de San Lorenzo, La Ventana del Puerto y El Pilar.

Mateos ha subrayado además que en las últimas ediciones "se ha colgado el cartel de 'no hay billetes'", lo que evidencia "el interés creciente por los festejos taurinos en la ciudad", indica el ayuntamiento en una nota de prensa.

El alcalde ha puesto en valor la versatilidad de la plaza de toros de la Era de los Mártires, destacando que "no es solo un espacio para los festejos taurinos, sino un recinto vivo y abierto a la ciudadanía durante todo el año". En este sentido, ha señalado que este enclave Bien de Interés Cultural acoge también conciertos, espectáculos culturales y eventos gastronómicos.