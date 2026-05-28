Robe Iniesta recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a título póstumo

El cantante y líder de Extremoduro, Robe Iniesta, fallecido el pasado mes de diciembre, ha recibido este miércoles a título póstumo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, cuya ausencia ha centrado la gala de entrega celebrada en Toledo.

Ha sido el mánager el cantante, Alén Ayerdi, el encargado de recoger esta Medalla de Oro de las Bellas Artes para Robe Iniesta de manos del Rey Felipe V, en un emotivo acto en el que ha lanzado un beso al cielo.

En su intervención, Felipe VI ha trasladado un recuerdo a "quienes ya no están: a Guillermo Heras y a Robe Iniesta", respecto de los que ha señalado que a pesar de su fallecimiento, su "obra permanece entre nosotros como parte viva de nuestra cultura".

Unas palabras para Robe Iniesta que también ha tenido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al referirse al "poder del arte" al que cantaba el compositor extremeño, "para quien va hoy nuestro emocionado recuerdo y nuestra admiración".

"Al igual que para ese gran hombre del teatro que fue Guillermo Heras. Os recordamos, Robe y Guillermo, y os echamos de menos. Hasta siempre, siempre a los dos", ha manifestado Urtasun.

El acto ha comenzado con un recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz el pasado 18 de enero, dos días antes de la fecha prevista inicialmente para la entrega de las medallas. También han recordado al líder de Extremoduro, uno de los grandes ausentes del evento junto al dramaturgo Guillermo Heras, premiados 'in absentia'.

Así, durante el arranque del evento, en el Teatro de Rojas de Toledo, la humorista Eva Hache ha trasladado un emotivo homenaje al cantante, parafraseando sus célebres palabras en los conciertos.

"No os perdáis nada, porque sois vosotros. Si no sois vosotros, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Si no es ahora, ¿cuándo? Disfrutad del momento porque sois vosotros, es aquí y ahora es ¿cuándo?", ha citado la humorista.

Eva Hache ha lamentando no poder recoger el premio junto a Robe Iniesta: "Me hace muchísima ilusión recoger este premio con todos vosotros pero me hubiera vuelto loca recogerlo con Robe", ha afirmado Eva Hache.

Posteriormente, el Rey Felipe VI ha recordado durante el discurso en su nombre y el de la Reina Letizia, como el accidente de Adamuz les "unió a todos en el dolor y la consternación". "En honor a las víctimas de esa tragedia, todavía muy reciente, quiero comenzar estas palabras con nuestro recuerdo emocionado".

También el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha querido sumarse desde "la memoria que es Toledo" al reconocimiento y al afecto a todas las víctimas, los familiares de las mismas y a los heridos de ese trágico accidente "que hizo que lo que íbamos a celebrar en enero se esté celebrando ahora".