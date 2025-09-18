La resolución de recursos al procesamiento de David Sánchez se conocerá el próximo martes

La Audiencia de Badajoz comunicará este próximo martes, 23 de septiembre, su resolución única contra los recursos al auto de procesamiento a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación pacense, según fuentes de esta institución judicial.

Si su decisión es ratificar el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, el procedimiento derivaría en la celebración del juicio, el cual tendría lugar en la Audiencia Provincial.

Por contra, si la resolución de la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz es atender la exposición de motivos elevada por la Fiscalía y los once investigados contra el auto, quedaría rechazada la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado.