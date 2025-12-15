SUCESOS

Rescatan en el paraje de Agostaderos de Don Benito a un hombre de 89 años que había desaparecido

El varón rescatado ha sido trasladado en estado "menos grave" con una hipotermia hasta el Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.

Redacción

Extremadura |

Un hombre de 89 años ha sido rescatado este pasado sábado en el paraje de Agostaderos de la localidad pacense de Don Benito, tras haberse alertado de su desaparición esa misma mañana.

El rescate ha tenido lugar minutos antes de las 18,00 horas, tras haber sido puestas en situación de prealerta agrupaciones de protección civil de la zona, Cruz Roja, la Asociación Canina Extremeña y la de Bomberos Forestales Solidarios.

A su vez se han movilizado dos patrullas de servicio de la Guardia Civil, una unidad medicalizada de emergencias, una dotación de servicio de bomberos del CPEI y la agrupación de Protección Civil de Medellín.

El varón rescatado ha sido trasladado en estado "menos grave" con una hipotermia hasta el Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena, según informa el Centro 112 de Extremadura, que agrega que también un agente de la Guardia Civil ha resultado herido de carácter leve con una fractura de hombro.

