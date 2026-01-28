La rentabilidad de alquilar una vivienda se sitúa al 6,8% en Extremadura al cierre de 2025

La rentabilidad media anual por alquilar una vivienda cerró 2025 en el 6,8 por ciento en Extremadura, un porcentaje superior a la media nacional, que está en el 5,9 por ciento.

En el conjunto del país, la rentabilidad de la vivienda ha registrado una caída de 0,8 puntos respecto a 2024, hasta alcanzar un 5,9 por ciento, según el estudio 'La rentabilidad de la vivienda en España en 2025' de Fotocasa, basado en los precios de la vivienda en venta y alquiler de diciembre de 2025.

De acuerdo con la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, la caída de la rentabilidad de la vivienda se explica por "el fuerte encarecimiento del precio de compra" a un ritmo cercano al 20%, muy superior al del alquiler, aunque este se encuentre "en máximos históricos y sigue registrando subidas significativas".