El regadío en Extremadura se reforzará con un nuevo plan estratégico a largo plazo para modernizar y mantener las infraestructuras

El director general de Regadíos e Infraestructuras Rurales, José Manuel Sánchez Delgado, ha mantenido este martes un primer encuentro con representantes de la Asociación de Comunidades de Regantes, REGANTEX, donde ha señalado que se va a avanzar en un nuevo Plan Estratégico orientado a la modernización y mantenimiento productivo de las infraestructuras agrarias para la optimización del agua.

Este nuevo Plan Estratégico contemplará una planificación de inversiones de carácter mixto, con participación privada y apoyo público, estimadas en más de 2.000 millones de euros, y con un horizonte de ejecución superior a diez años.

Asimismo, tanto REGANTEX, entidad que representa a 25.000 agricultores y más de 165.000 ha., como la Administración regional han acordado consolidar el papel de la Mesa del Regadío, dado su carácter estratégico para la economía, el empleo y la fijación de población en el medio rural.

Además, el regadío resulta también esencial para garantizar la seguridad alimentaria, reforzar la competitividad del sistema agroalimentario y contribuir a la cohesión territorial en Extremadura.