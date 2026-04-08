El pueblo gitano celebra este miércoles su día con un acto en la Asamblea de Extremadura

El pueblo gitano celebra este miércoles, 8 de abril, su Día Internacional con un acto en la Asamblea de Extremadura a las 11,00 horas, y uno posterior en el Puente Romano de Mérida.

Se trata de un día en el que se reivindican los derechos de dicho colectivo, y se pone el acento en la lucha "contra la discriminación, el antigitanismo y los estereotipos".

"Honramos a nuestros antepasados y mostramos respeto y tristeza por las víctimas del Samudaripen (intento sistemático de exterminio del pueblo gitano llevado a cabo por la Alemania nazi y sus Estados aliados durante la Segunda Guerra Mundial, en el marco del Holocausto)", señalan en nota de prensa organizaciones del pueblo gitano en Extremadura.