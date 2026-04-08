PUEBLO GITANO

El pueblo gitano celebra este miércoles su día con un acto en la Asamblea de Extremadura

Se trata de un día en el que se reivindican los derechos de dicho colectivo, y se pone el acento en la lucha "contra la discriminación, el antigitanismo y los estereotipos".

Redacción

Extremadura |

El pueblo gitano celebra este miércoles su día con un acto en la Asamblea de Extremadura
El pueblo gitano celebra este miércoles su día con un acto en la Asamblea de Extremadura | Fundación Secretariado Gitano

El pueblo gitano celebra este miércoles, 8 de abril, su Día Internacional con un acto en la Asamblea de Extremadura a las 11,00 horas, y uno posterior en el Puente Romano de Mérida.

Se trata de un día en el que se reivindican los derechos de dicho colectivo, y se pone el acento en la lucha "contra la discriminación, el antigitanismo y los estereotipos".

"Honramos a nuestros antepasados y mostramos respeto y tristeza por las víctimas del Samudaripen (intento sistemático de exterminio del pueblo gitano llevado a cabo por la Alemania nazi y sus Estados aliados durante la Segunda Guerra Mundial, en el marco del Holocausto)", señalan en nota de prensa organizaciones del pueblo gitano en Extremadura.

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