MOBILIARIO

Publicadas las ayudas para que la entidades locales con núcleos de población dispersos puedan adquirir mobiliario

La Diputación de Cáceres contempla una partida de 200.000 euros para 25 municipios de menos de 20.000 habitantes, que cuentan con 68 pedanías o alquerías.

Redacción

Extremadura |

Frame 0.80395 de: La Junta de Extremadura subvencionará con hasta 1.000 euros la compra de muebles para incrementar el consumo interno
Frame 0.80395 de: La Junta de Extremadura subvencionará con hasta 1.000 euros la compra de muebles para incrementar el consumo interno | Frame 0.80395 de: La Junta de Extremadura subvencionará con hasta 1.000 euros la compra de muebles para incrementar el consumo interno

El Boletín Oficial de la Provincia número 0081, del 30 de abril, ha publicado las bases para que entidades locales con menos de 20.000 habitantes y que cuenten con núcleos de población dispersos, con 20 o más habitantes, puedan solicitar las ayudas que concede la Diputación de Cáceres para la adquisición de equipamiento o mobiliario.

Así, hasta el 1 de junio, los municipios interesados podrán presentar su solicitud a estas ayudas, que cuentan con un presupuesto total de 200.000 euros, para adquirir bienes como mobiliario y enseres para dependencias -despachos, casas de cultura, velatorios, residencias sociales, servicios médicos, deportivos...-, mobiliario para espacios públicos -bancos, papeleras, farolas, elementos para parques infantiles o parques de mayores, entre otros-, material de protección civil y prevención de incendios -bocas de riego, mangueras, motosierras, desbrozadoras, carretillas, escaleras, etcétera- y material informático y audiovisual -ordenadores, pizarras electrónicas, proyectores de imagen y otros similares-.

Según el nomenclátor disponible en la página web del Instituto Nacional de Estadística de España, actualmente son 25 las entidades locales de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes las que pueden solicitar estas ayudas ya que cuentan con 68 núcleos dispersos de población con 20 o más habitantes.

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