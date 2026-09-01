El PSOE en Extremadura abre el curso político con un acto este jueves en Mérida con Carmen Calvo, Cotrina y Osuna

El PSOE en Extremadura abre el curso político con un acto este jueves, día 3, en Mérida, y con intervenciones de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo; y el secretario general del partido en la región, Álvaro Sánchez Cotrina.

Igualmente, en el acto, que tendrá lugar a las 14,00 horas en el Restaurante El Yate de la capital extremeña, intervendrá el alcalde y secretario general socialista en Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

Se trata del acto de apertura del curso político que tradicionalmente realiza la formación en el marco de la Feria de Mérida, y con el que el partido remarcará que se encuentra "perfectamente engrasado" y "preparado para seguir trabajando" por Extremadura, según ha afirmado en rueda de prensa este lunes en la capital autonómica el portavoz del PSOE autonómico, Manuel José González Andrade.

Así, el PSOE en la comunidad afronta el nuevo curso político "estando en la calle, escuchando a la gente, recogiendo sus problemas, construyendo propuestas y fiscalizando la acción del Gobierno (de María Guardiola)".

Y también con una "mirada" puesta en las elecciones municipales de 2027, donde la formación trabajará para "revalidar" las actuales alcaldías socialistas en Extremadura y para convertirse en gobierno en aquellas localidades donde actualmente no lo es.

En este sentido, González Andrade ha remarcado que "las alternativas de gobierno no se construyen solamente diciendo lo que no funciona o lo que está malo", sino que "se construyen escuchando, anticipándose, informándose, estando al lado de la gente con responsabilidad y se construyen planteando soluciones que ante los problemas mejoren la vida de la gente".

"En definitiva, se construyen demostrando cómo se gobernaría estando en la oposición o, desde la oposición, cómo gobernaría el PSOE", ha insistido González Andrade, quien frente a esta postura de su partido ha criticado que el Gobierno regional de María Guardiola hace "todo lo contrario".

En concreto, ha reprochado que el de la 'popular' María Guardiola es "un gobierno que "no anticipa, un gobierno que no escucha, un gobierno que no gestiona, un gobierno que trabaja poco, que suelen llegar tarde y mal y que donde tiene que haber soluciones lo que hacen es poner parches".

"Comenzamos desde el PSOE este curso político con responsabilidad y sabiendo la responsabilidad que tenemos", ha apuntado el portavoz socialista, quien ha pedido a María Guardiola "responsabilidad y un poquito de trabajo también, y que cuando tenga que elegir entre Vox y Extremadura elija Extremadura y cuando tenga que elegir entre la calle Génova y Extremadura elija Extremadura".

Así, González Andrade ha añadido que "el PSOE no tiene que elegir porque lo tiene claro: primero Extremadura, después Extremadura y para terminar Extremadura".