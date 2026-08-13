El PSOE exige a Guardiola que garantice el transporte escolar y lamenta la "incertidumbre" en las familias

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha exigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que garantice que todas las rutas de transporte escolar estarán cubiertas el próximo 10 de septiembre y ha reclamado que las familias extremeñas no tengan que volver a empezar el curso con la "incertidumbre de no saber si sus hijos e hijas tendrán autobús para acudir a clase".

Sánchez Cotrina ha criticado que Guardiola "vuelve a llegar tarde" a la planificación del transporte escolar después de ampliar hasta el 9 de septiembre el plazo para la licitación de las rutas, "cuando las clases comienzan al día siguiente".

"La Junta ha tenido 365 días para solucionar este problema y vuelve a dejarlo para el último momento. Las familias extremeñas no pueden volver a empezar el curso sin saber si sus hijos tendrán transporte para ir al colegio o al instituto", ha señalado.

El dirigente socialista ha recordado que el pasado curso más de 200 rutas quedaron vacantes y alrededor de 7.000 alumnos se vieron afectados, lo que obligó a la Junta a adoptar medidas extraordinarias para intentar paliar las consecuencias.

Además, ha subrayado en nota de prensa que la administración autonómica conoce desde 2024 las "dificultades estructurales" del servicio.

Así, ha recalcado que aquel año aprobó un nuevo acuerdo marco, incrementó el presupuesto y aseguró que las medidas adoptadas permitirían garantizar las rutas.

Sin embargo, en septiembre de 2025 volvieron a quedar numerosas rutas sin cubrir y, todavía en mayo de este año, Educación tuvo que recurrir de nuevo a contratos de emergencia para mantener determinadas rutas escolares, ha dicho.

Además, Sánchez Cotrina se ha referido al cambio al frente de la Consejería de Educación. "Pero si un año después vuelve a aparecer el mismo problema, el problema ya no es una consejera. El problema es que la señora Guardiola no sabe gestionar", ha afirmado.

Por ello, el PSOE de Extremadura ha considerado que "no es aceptable" que un servicio esencial para miles de familias vuelva a quedar pendiente al inicio del curso y ha reclamado a la presidenta de la Junta que explique "con claridad" qué está ocurriendo y qué medidas se están adoptando para garantizar la totalidad del servicio.

"Queremos saber cuántas rutas están hoy sin cubrir, por qué están sin cubrir y qué va a hacer la Junta para garantizar que ningún alumno se quede sin transporte el 10 de septiembre", ha reclamado.

Sánchez Cotrina ha insistido en que las familias extremeñas no pueden volver a vivir la "incertidumbre" y el "caos" del pasado curso. "No podemos volver a septiembre con padres y madres sin saber cómo van a llevar a sus hijos al colegio o al instituto. La Junta ya sabe lo que ocurre cuando no hace los deberes a tiempo y no tiene ninguna excusa para que vuelva a suceder", ha señalado.

El secretario general del PSOE extremeño ha defendido, además, que el transporte escolar es un "servicio esencial" para garantizar la igualdad de oportunidades, "especialmente en una comunidad como Extremadura, donde miles de niños y niñas se desplazan cada día desde sus municipios hasta sus centros educativos".

"En Extremadura, un autobús escolar es mucho más que un autobús. Es lo que permite que un niño o una niña de un pequeño municipio pueda estudiar en igualdad de condiciones. Si falla el transporte, también falla la igualdad de oportunidades", ha afirmado.

Por ello, el PSOE ha exigido a la Junta que "actúe de inmediato", dialogue con las empresas del sector, revise las condiciones de las rutas que no hayan recibido ofertas y adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el servicio esté "plenamente operativo desde el primer día de clase".

"Gobernar es anticiparse. Gobernar es gestionar. Después de un año, ya no hay excusas ni sonrisas que valgan; hacen falta soluciones serias. Las familias extremeñas tienen derecho a empezar el curso sabiendo que sus hijos van a poder llegar a clase", ha concluido Sánchez Cotrina.