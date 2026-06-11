El PSOE denuncia la paralización de la segunda fase del Hospital Don Benito-Villanueva

El PSOE de Extremadura ha denunciado que la segunda fase del Hospital Don Benito-Villanueva continúa paralizada y que el centro sigue incompleto un año y medio después de su inauguración parcial.

Los socialistas han recordado que en enero de 2025 se inauguró únicamente la primera fase del proyecto, correspondiente a las consultas externas, mientras que siguen pendientes infraestructuras esenciales como el bloque quirúrgico y nuevas áreas de hospitalización. "Lo que Guardiola presentó como un nuevo hospital es, en realidad, un edificio parcialmente operativo que está muy lejos del proyecto sanitario que se diseñó para atender a esta comarca", han señalado el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en Don Benito.

El líder de los socialistas extremeños ha iniciado esta semana una ronda de asambleas comarcales por toda la región con el objetivo de conocer de primera mano los problemas y necesidades de cada territorio, así como diseñar estrategias de actuación junto a secretarios generales de agrupaciones locales, alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas.

La primera de estas reuniones ha tenido lugar este miércoles en Don Benito, donde Cotrina ha mantenido un encuentro en la Casa del Pueblo con responsables públicos y orgánicos de la comarca. Durante la asamblea, los asistentes han coincidido en denunciar la parálisis de varios proyectos estratégicos que condicionan el presente y el futuro de la zona.

Sobre el Hospital Don Benito-Villanueva, el PSOE lamenta que sobre la segunda fase apenas existan novedades más allá de la tramitación administrativa, sin fechas concretas ni compromisos claros para su ejecución. Una situación que afecta directamente a más de 130.000 extremeños y extremeñas de esta comarca y de las zonas limítrofes. Desde el PSOE han criticado que "de poco sirve anunciar grandes cifras para la sanidad extremeña

en los presupuestos de 2026 si después no se ofrecen certezas a la ciudadanía ni se culminan proyectos tan importantes como este hospital, que sigue sin fecha de finalización".

Durante la reunión también se analizó la falta de avances en el desarrollo de suelo industrial, considerado una herramienta imprescindible para generar empleo, atraer inversiones y fijar población. En este sentido, los socialistas denunciaron que el Gobierno del PP mantiene paralizado el proyecto de ampliación del polígono industrial de Don Benito, una actuación estratégica que contempla el desarrollo de 400.000 metros cuadrados de suelo y una inversión de 6,3 millones de euros.

El PSOE ha recordado que dejó el proyecto preparado para su licitación y ha lamentado que, dos años después, el Ejecutivo de Guardiola siga sin ser capaz de impulsarlo. A su juicio, esta situación supone frenar el dinamismo económico e industrial de toda la comarca, reducir las oportunidades para los jóvenes y trasladar una imagen de inseguridad a potenciales inversores.

Por último, la asamblea comarcal de Don Benito abordó la situación de los trabajadores de los centros de transporte gestionados por la Junta de Extremadura. Los socialistas han denunciado que, semanas después de hacer pública esta problemática, la Junta continúa sin ofrecer soluciones a unos empleados que acumulan ya tres meses sin cobrar sus salarios. Desde el PSOE de Extremadura consideran que este conflicto refleja una vez más la falta de gestión y la incapacidad del Ejecutivo autonómico para resolver problemas que afectan directamente a los trabajadores y a la prestación de servicios públicos.

Las asambleas comarcales continuarán durante las próximas semanas en distintos puntos de Extremadura con el objetivo de reforzar la escucha activa a pie de calle, coordinar el trabajo político y trasladar soluciones a los problemas reales de la ciudadanía.