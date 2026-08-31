El programa 'Muro Crítico' comienza este lunes su recorrido por siete localidades cacereñas

El programa 'Muro crítico', impulsado por la Diputación de Cáceres, inicia este lunes 31 de agosto, en El Torno su undécima edición con una nueva ruta por los pueblos de la provincia, con lo que se agrandará el mapa de arte mural esparcido por diferentes núcleos rurales cacereños.

Entre los meses de septiembre y octubre, además de la citada localidad jerteña, el proyecto llevará el arte urbano a Cadalso, Huélaga, Portaje, Torrejón el Rubio, Santa Marta de Magasca y Santiago de Alcántara, donde se realizarán un total de 21 nuevos murales de autor.

En cada una de las localidades se realizarán tres murales de diferentes estilos artísticos, que abarcarán, en líneas generales, disciplinas como el realismo, la abstracción y la ilustración. Las obras serán realizadas por un cartel de artistas reconocidos dentro del sector, procedentes de Extremadura, Galicia, Andalucía, País Vasco y Madrid, al que se sumarán creadores de Portugal, Brasil, Argentina y Chile, reforzando así el carácter internacional del festival.

Este proyecto cultural tiene como objetivo promover el diálogo entre el arte, la sensibilización y el entorno rural, convirtiendo los espacios públicos de los pueblos en lugares de creación, reflexión y encuentro.

'Muro crítico' llega a esta undécima edición después de una intensa trayectoria que ha permitido al proyecto llegar a 88 localidades de la provincia de Cáceres y generar 176 murales. Como cada año, las localidades han sido seleccionadas atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos de infraestructura necesarios para la ejecución del programa.

PRIMERA PARADA: EL TORNO

En su primera parada, El Torno, las obras estarán inspiradas en la flor del cerezo y en los berrocales de granito que caracterizan el paisaje de la zona.

Serán tres los artistas que del 31 de agosto al 4 de septiembre estarán trabajando en la localidad: Doa Oa, de Galicia, en la calle Maestro Adolfo Izquierdo; Ase Torralba, de Andalucía, en la avenida de la Constitución; y Brea, procedente de la vecina Plasencia, en la avenida Manuel Martín.

Además, se van a organizar dos actividades complementarias: por un lado, un taller mural, el 3 de septiembre, en el que se podrá experimentar el proceso de realización de un mural colectivo dirigido por el artista Diego Vicente; y por el otro, una visita guiada, el 4 de septiembre, a los murales que se habrán ido realizando a lo largo de la semana y en la que serán los artistas los que den detalles de las imágenes plasmadas.