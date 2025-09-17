El Programa FSE+ Extremadura 2021-2027 lleva seleccionadas operaciones por valor del 356,7 millones

El Programa Fondo Social Europeo (FSE)+ Extremadura 2021-2027 cuenta con un importe total programado de 491,2 millones de euros, y hasta la fecha se han seleccionado operaciones por un valor de 356,7 millones de euros, lo que representa un 72,62 por ciento del total.

En cuanto a las prioridades de actuación, destacan los avances en educación y formación, con un 96,9 por ciento de fondos seleccionados, y en empleo, adaptabilidad, emprendimiento y economía social, con un 85,53 por ciento.

También se registran progresos "relevantes" en la garantía infantil, con un 82,32 por ciento. Por su parte, la inclusión social y la lucha contra la pobreza alcanzan el 52,87 por ciento de ejecución, mientras que el empleo juvenil se sitúa en el 59,77 por ciento.

De este modo se ha puesto de manifiesto en una reunión del Comité de Seguimiento del Programa FSE+ de Extremadura 2021-2027 celebrada este martes en la sala de Usos Múltiples del Edificio III Milenio, en Mérida, con el objetivo de evaluar el avance en la ejecución de los fondos europeos destinados a la región.

El encuentro ha contado con la participación de representantes de la Comisión Europea, de la Unidad Administradora del FSE+ del Ministerio de Trabajo y Economía social, de la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura, así como de las instituciones y agentes sociales implicados en la gestión del programa.

Durante la sesión se han abordado cuestiones "clave" como la selección de operaciones, los primeros resultados obtenidos en los indicadores, las previsiones de ejecución y las "dificultades" detectadas en la puesta en marcha de algunas medidas.

También, se han presentado avances en el contenido de las reprogramaciones, en las acciones de comunicación y en la definición de nuevos indicadores, informa en nota de prensa el Gobierno extremeño.

Así, el FSE+ constituye una herramienta "fundamental" para impulsar el empleo, la inclusión social, la educación y la igualdad de oportunidades en Extremadura.

La reunión del Comité de Seguimiento ha servido para reforzar el "compromiso" de todas las partes en la "correcta" ejecución de los fondos europeos, con el fin de "maximizar" su impacto en el desarrollo económico y social de la región.