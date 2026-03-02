El programa de alfabetización cinematográfica FilmoEduca bate récord de asistencia con más de 1.400 alumnos en febrero

La Filmoteca de Extremadura ha registrado este mes de febrero un récord histórico de participación en su programa educativo FilmoEduca, al superar los 1.400 alumnos asistentes en sus cuatro sedes de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia.

"Este dato confirma el crecimiento sostenido de FilmoEduca desde su puesta en marcha en enero de 2024 por la Filmoteca, con el objetivo de impulsar la alfabetización audiovisual y consolidar el cine como herramienta educativa", ha destacado la Junta en nota de prensa este sábado.

Cabe destacar que a dichas sesiones se han sumado, además, centros educativos procedentes de otras localidades, lo que refuerza el alcance territorial del proyecto.

Durante el mes de febrero, el alumnado ha asistido a las proyecciones de 'Olivia y el terremoto invisible', dirigida por Irene Iborra y especialmente recomendada para la infancia, y del clásico del cine español 'La lengua de las mariposas', de José Luis Cuerda.

Ambas películas han permitido trabajar en el aula contenidos relacionados con la resiliencia, la empatía, la memoria histórica, la libertad de pensamiento y la educación en valores democráticos.

Más allá del récord mensual, el balance anual confirma una evolución "muy positiva" del programa, en la medida en que en 2024 participaron 5.860 alumnos, mientras que en 2025 la cifra ha ascendido a 6.970 estudiantes, lo que supone un incremento del 18,94 por ciento respecto al año anterior.

Especial relevancia adquiere el carácter inclusivo del proyecto, ya que en 2025 han participado 977 usuarios procedentes de centros de personas con discapacidad, pertenecientes a 13 entidades, entre ellas Plena Inclusión, Síndrome de Down, ASPACE, ASPAINCA, Novoforma, APNABA o CEE Casa de la Madre.

El programa se articula con la proyección de dos películas al mes, una destinada a Educación Primaria y otra a Secundaria y Bachillerato, en las sedes de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia.

A estas sesiones se desplazan también centros de zonas rurales, con participación de colegios e institutos de localidades como Valdemorales, Valdesalor, Losar de la Vera, Acebo, Jarandilla de la Vera, Arroyomolinos, Calamonte o Peraleda del Zaucejo, Cedillo, entre otras.