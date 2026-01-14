En prisión un varón por llevar 1 kilo de cocaína en su coche, conducir drogado y sin carnet en Valle del Alagón

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres y al Equipo de Policía Judicial y el Puesto, ambos de Coria, han llevado a cabo una actuación policial que ha supuesto la detención de un hombre por los supuestos delitos de tráfico de drogas, conducción temeraria, bajo la influencia de drogas y con pérdida de vigencia del permiso de circulación.

Los hechos, por los cuales la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional del conductor, tuvieron lugar el pasado 10 de enero, después de que dos motoristas pertenecientes al Destacamento de Tráfico de Cáceres observaran la conducción "errática" de un vehículo.

Al intentar darle el alto, en la carretera N-630, el conductor hizo caso omiso a las señales reglamentarias de los agentes, acelerando y emprendiendo la huida a gran velocidad, atravesando varias localidades, hasta que impactó contra un árbol en una carretera dentro de la comarca cacereña del Valle del Alagón.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana que, tras realizar un registro del vehículo, localizaron un paquete que resultó contener 1.186 gramos de cocaína, explica en nota de prensa la Guardia Civil.

Como consecuencia, el conductor fue detenido como supuesto autor de varios delitos contra la seguridad vial, en concreto por conducción temeraria, conducción bajo la influencia de drogas y conducción con pérdida de vigencia del permiso de conducción, así como por un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

Las diligencias han sido instruidas por agentes del Subsector de Tráfico de Cáceres, así como del Equipo de Policía Judicial y el Puesto, ambos de Coria.

El detenido fue puesto este pasado lunes, día 12, a disposición de la autoridad judicial competente en Coria, que decretó su ingreso en prisión provisional.