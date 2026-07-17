El presidente de Diputación de Cáceres celebra el "aval" del CSN a la Almaraz y reclama al Gobierno su prórroga

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha valorado de forma muy positiva el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2030, una noticia que, ha apuntado, "no solo es importante para el Campo Arañuelo, sino para toda la provincia de Cáceres".

Morales ha recordado que la institución provincial ha defendido de forma reiterada la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz y la necesidad de desbloquear esta situación "cuanto antes", al tratarse de una demanda ampliamente compartida por el conjunto de la provincia.

Por ello, ha insistido, una vez conseguida "la luz verde" del CSN, el Gobierno de España debe adoptar de manera inmediata una decisión definitiva: "Lo que exigimos desde la Diputación, y yo como presidente, es que el Gobierno no demore más esta decisión".

Según ha señalado, "es el momento de dar seguridad a los pueblos, a las personas, al empleo, al Campo Arañuelo y al conjunto de la provincia de Cáceres", por lo que Morales ha confiado en que el Gobierno central "sean consecuentes con la importancia de esta industria para nuestro territorio".

Asimismo, el presidente de la Diputación de Cáceres ha subrayado que, junto a ello, se deben seguir impulsando proyectos estratégicos para el desarrollo de la provincia, como la implantación de la Gigafactoría en Navalmoral de la Mata o la conexión por autovía entre Madrid y Lisboa por Moraleja y Castelo Branco, para lo que ha apelado a la colaboración entre la Junta de Extremadura y el Gobierno de España.

Finalmente, ha defendido que este tipo de inversiones y proyectos estratégicos son fundamentales para favorecer el asentamiento de población, generar oportunidades de empleo y garantizar el desarrollo de la provincia de Cáceres y de Extremadura, señala la Diputación de Cáceres en nota de prensa.