La presidenta de Diputación de Badajoz subraya su compromiso de cercanía y transparencia con los medios de comunicación

La Diputación de Badajoz ha celebrado este martes, día 16, su tradicional desayuno navideño con los medios de comunicación, en el que la presidenta de la institución, Raquel del Puerto, ha querido subrayar su compromiso con la cercanía, la transparencia y el trato directo con los profesionales de la información.

El acto, celebrado en el paraninfo de la diputación, ha estado presidido por la presidenta de la institución, Raquel del Puerto, quien ha compartido por primera vez este encuentro con la prensa en su condición de presidenta y ha agradecido la labor que los profesionales de la información desarrollan a lo largo de todo el año, destacando su papel "esencial" para la "cohesión social, la difusión de la actividad institucional y el fortalecimiento de la democracia".

Asimismo, ha reafirmado la voluntad de la Diputación de Badajoz de seguir facilitando el trabajo informativo a través del Gabinete de Prensa, en este encuentro que ha servido también para destacar la trayectoria de Mercedes Arias y Carmen Álvarez, pioneras del periodismo institucional en la Diputación de Badajoz.

Ambas comenzaron su andadura profesional en los primeros años de consolidación de los gabinetes de prensa en las administraciones públicas, vinculadas inicialmente a proyectos como Radio Guadiana y la revista Nuevo Guadiana, compartiendo espacio profesional con algunas de las firmas más relevantes del panorama cultural y periodístico de la provincia.

A lo largo de estos casi 40 años, Mercedes Arias ha desarrollado su labor de forma continuada en el Gabinete de Prensa, mientras que Carmen Álvarez ha pasado por distintos servicios hasta recalar en el área de Turismo. La presidenta de la diputación ha destacado de ambas su compromiso, su rigor y su papel como referentes para generaciones de periodistas que han pasado por la diputación.

Como reconocimiento a su trayectoria y contribución al mundo de la comunicación, la Diputación de Badajoz ha hecho entrega a ambas de una Venus de la Elocuencia, una distinción simbólica que pone en valor la palabra como herramienta fundamental del periodismo y del servicio público.

El acto ha concluido con un agradecimiento a todos los profesionales de los medios por su asistencia y con un mensaje de felicitación navideña y de buenos deseos para el próximo año, en un encuentro en el que Raquel del Puerto se ha referido también a las jubilaciones de otros compañeros periodistas o a los nuevos medios de comunicación.