El precio de la vivienda sube un 4,4% en Extremadura al cierre del año, el segundo menor aumento del país

El precio medio de la vivienda nueva y usada ha crecido un 4,4 por ciento interanual en el cuarto trimestre del año en Extremadura, lo que la sitúa como la segunda zona del país con menor aumento de dicho indicador tras Ceuta (+1,5 por ciento), según Tinsa.

Mientras, en el conjunto nacional el precio medio de la vivienda nueva y usada en España se ha situado en 2.091 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre de este año, un 3,5% más que el trimestre anterior, y un 13,1% por encima del nivel de hace un año, impulsado por el dinamismo de los focos de empleo y los enclaves turísticos.

En términos reales (descontando el efecto de la inflación), el aumento interanual es de un 10%, según Tinsa.