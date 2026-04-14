El precio de los turismos usados sube un 2,8% interanual en marzo en Extremadura

El precio del turismo usado ha subido un 2,8 por ciento en marzo en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 12.721 euros.

Por provincias, en la de Badajoz el precio medio del turismo usado se ha situado en marzo en los 12.934 euros, un 3,1 por ciento más interanual, mientras que en la de Cáceres, el precio ha sido de 12.310 euros de media, un 2,4 por ciento más.

Con respecto al mes anterior, el precio de los turismos de ocasión ha subido un 0,6 por ciento en marzo sobre febrero, según los datos difundidos este lunes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) a través de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, los coches que superan los 8 años, se pagaron en Extremadura a una media de 10.848 euros en marzo, lo que supone un 5,9 por ciento más que el mismo mes del año anterior.