MOTOR

El precio de los turismos usados sube un 0,1% interanual en febrero en Extremadura

Lo hace hasta situarse en los 12.646 euros de media.

Redacción

Extremadura |

Los concesionarios multiplican sus ofertas
Los concesionarios multiplican sus ofertas | Los concesionarios multiplican sus ofertas

El precio de los turismos usados ha subido un 0,1 por ciento en febrero en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en los 12.646 euros de media.

En términos mensuales, el precio de los turismos de segunda mano ha bajado un 1,5 por ciento en febrero respecto a enero en la región extremeña, según los datos divulgados este lunes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Así, en los coches de más de ocho años, el precio medio se situó en Extremadura en 10.774 euros, un 5,5 por ciento de subida interanual, unas ventas que suponen el 72,1 por ciento del total de las coches de segunda mano vendidos en febrero en la región.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer