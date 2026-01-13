El precio de los turismos de ocasión sube un 3,1% interanual en diciembre en Extremadura

El precio de los turismos de ocasión ha subido un 3,1 por ciento en diciembre de 2025 en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en los 12.367 euros de media.

En total, en diciembre se han vendido 4.677 turismos de ocasión en Extremadura, según los datos divulgados este lunes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En el conjunto nacional, el precio de los turismos usados ha subido un 3,7 por ciento en diciembre de 2025 en tasa interanual, hasta 13.338 euros de media.