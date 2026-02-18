El precio de los garajes en Extremadura roza los 15.000 euros tras subir un 1,1% en 2025

El precio de los garajes en venta en Extremadura ha subido un 1,1% en 2025 alcanzando un precio medio en 14.921 euros, según un estudio de del portal inmobiliario Fotocasa.

Así, Extremadura ha pasado de una variación interanual del 11,7% de diciembre de 2024 al 1,1% detectado en el mismo periodo de 2025.

Por ciudades, las que experimentan los incrementos son: Mérida (28,3%), Cáceres (4,5%) y Badajoz (3,7%), mientras que baja en Don Benito (-2,6%) y Plasencia (-10,8%).

La ciudad más cara es Badajoz, con 18.488 euros, seguida por Cáceres, con 16.811 euros, Almendralejo con 15.417 euros, Don Benito con 15.258 euros, Mérida con 14.584 euros, Plasencia con 12.786 euros y Zafra con 9.374 euros.