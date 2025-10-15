El precio del alquiler sube un 7,8% interanual en el tercer trimestre en Extremadura

El precio del alquiler sube un 7,8 por ciento interanual en el tercer trimestre en Extremadura, hasta situarse en los 7,19 euros por metro cuadrado.

Por su parte, el precio de la vivienda en alquiler ha bajado un 0,7 por ciento con el tercer trimestre en Extremadura con respecto al segundo, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Con este precio de 7,19 euros por metro cuadrado al mes, Extremadura se sitúa como la comunidad con el precio del alquiler más bajo, muy por debajo de la media del país, que está en 13,69 euros.