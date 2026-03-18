VIVIENDA

El precio del alquiler sube un 7,7% interanual en febrero en Extremadura

Lo hace hasta situarse en los 7,51 euros por metro cuadrado al mes.

Redacción

Extremadura |

El Gobierno prepara una ley de vivienda para toda España
El Gobierno prepara una ley de vivienda para toda España | El Gobierno prepara una ley de vivienda para toda España

El precio de la vivienda en alquiler ha subido un 7,7 por ciento en febrero en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en los 7,51 euros por metro cuadrado al mes.

Con respecto al mes anterior, el precio del alquiler ha subido un 1,2 por ciento en febrero sobre enero, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Con este precio de 7,51 euros al mes, Extremadura se mantiene en febrero como la comunidad autónoma más económica de España para alquilar una vivienda.

En cualquier caso, "ser los más baratos no les exime de la tendencia nacional", ya que el precio ha subido un 7,7 por ciento en el último año, "un ritmo de crecimiento muy superior al de grandes mercados como Madrid o País Vasco, lo que reduce progresivamente el margen de ahorro de los extremeños", explica la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

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