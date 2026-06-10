La Plaza Mayor de Cáceres será de nuevo el epicentro de la celebración del Orgullo el sábado 27 de junio

La Plaza Mayor de Cáceres volverá a ser, por tercer año consecutivo, el epicentro de la celebración del Día del Orgullo bajo el lema 'Cáceres con orgullo', que tendrá lugar el sábado 27 de junio. Tras el éxito de las ediciones anteriores, que lograron reunir a miles de personas en el corazón de la ciudad, la capital cacereña se prepara para reafirmar su compromiso con la diversidad y la igualdad de derechos.

La organización, impulsada desde la Concejalía de Servicios Sociales, Mujer, Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de Cáceres, destaca la importancia de esta cita para visibilizar los derechos del colectivo LGTBI. En la planificación han participado activamente los diferentes grupos implicados en la organización como Fundación Triángulo, Extremadura Entiende, Cuidado que te veo y DiverCeres.

La programación del sábado 27 de junio dará comienzo a las 20,00 horas con una marcha. El recorrido partirá desde el Paseo de Cánovas (estatua de Gabriel y Galán) y finalizará en la Plaza Mayor donde la jornada continuará con la lectura del manifiesto por parte de todas las entidades colaboradoras, seguida una gran fiesta que contará con diversos conciertos, cuya programación completa se dará a conocer próximamente.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Cáceres y las entidades colaboradoras "invitan a toda la ciudadanía a participar en esta jornada festiva y reivindicativa, que busca consolidar el mensaje de respeto y convivencia reafirmando una vez más que Cáceres es una ciudad diversa, igualitaria y orgullosa".