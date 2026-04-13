La Plataforma Stop Alquileres Abusivos se manifestaban en Cáceres en rechazo a la "privatización del caso histórico"

Decenas de personas participaron en la tarde de este pasado viernes en la movilización convocada por la plataforma vecinal Stop Alquileres Abusivos, junto a diversos colectivos sociales, culturales y vecinales de la ciudad, en Cáceres, en "defensa del espacio público, la cultura y el derecho a la vivienda".

La marcha partió desde las escaleras del Ayuntamiento de Cáceres, en la Plaza Mayor de Cáceres, y recorrió el casco histórico hasta la Plaza de San Jorge, donde se leyó un manifiesto.

Durante la movilización, los participantes corearon consignas como 'La ciudad para quien la habita', '¿Por qué manda el mercado, si nadie lo ha votado?' y 'La vivienda es un derecho, no un negocio'.

La plataforma convocante ha valorado la respuesta a este movilización, que aboga por "la construcción de una alternativa al modelo urbanístico actual", y ha destacado la participación de vecinos, jóvenes y colectivos culturales, así como la "creciente preocupación social ante el modelo de ciudad que se está impulsando".

La protesta sirvió, según informa la plataforma en nota de prensa, para "denunciar la cesión de espacios emblemáticos de la ciudad a entidades privadas", así como "operaciones urbanísticas recientes en el centro que favorecen la implantación de apartamentos turísticos, como la permuta del edificio municipal de la Plaza Mayor", señala.

Asimismo, apunta la "contradicción" que a su juicio existe entre estas políticas y la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031, ya que "no se puede construir una capital cultural expulsando la cultura, la vivienda y la vida del casco histórico", señala.

Las organizaciones convocantes advierten de que esta movilización "no es un hecho aislado, sino el inicio de un ciclo de acciones para defender el derecho a la vivienda, el uso público del patrimonio y un modelo de ciudad habitable", ya que según concluyen, "Cáceres no puede convertirse en un parque temático".