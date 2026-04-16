La plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro' y trabajadores vuelve a concentrarse para exigir la continuidad de la central

Representantes del comité de empresa, trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz y de la recarga y miembros de la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro' se han concentrado a las puertas del interior de la para reclamar la continuidad de la instalación y exigir una decisión que garantice el futuro industrial, energético y social de la comarca.

La movilización se produce en un momento "especialmente simbólico", coincidiendo con el desarrollo de la 31ª recarga de combustible de la Unidad 1, un proceso que ha supuesto la incorporación de cerca de 1.200 trabajadores adicionales y unas 70 empresas colaboradoras.

Así, la plataforma ha recordado que el futuro de la instalación depende ahora de la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la prolongación de su actividad más allá de 2027, en un contexto internacional "marcado por la necesidad de garantizar la seguridad de suministro, la estabilidad de precios y la reducción de emisiones".

En este sentido, el presidente de la plataforma, Fernando Sánchez, ha advertido de las "consecuencias catastróficas" de un eventual cierre y ha subrayado que 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro' exige una "decisión rápida" del Gobierno que suponga el mantenimiento de la actividad de la central porque la espera "llena de desasosiego a miles de trabajadores que se ven sometidos a la incertidumbre".

"En Almaraz no podemos vivir pensando en que van a desmantelar la primera industria de Extremadura, nuestro modo de vida, cuando funciona perfectamente y cuando desde Europa le han pedido que no lo haga. El cierre sería un grave error estratégico y un desatino teniendo en cuenta las políticas energéticas que existen en nuestros países vecinos", ha dicho.

Asimismo, la jefa de la Oficina Técnica de Operación, vocal de la Plataforma, y miembro del colectivo 'Mujeres por Almaraz', Patricia Rubio, ha subrayado que "en recargas como esta se va modernizando y actualizando la central, por lo que está preparada para operar muchos más años como ya lo hace su gemela, la central de North Anna que tiene autorización para funcionar 80 años, hasta 2063. Y un hito a destacar es que las recargas de Almaraz son también un ejemplo de seguridad laboral: estamos ahora mismo en la octava recarga consecutiva sin accidentes".

Para Patricia Rubio, "el desmantelamiento de la central sería absurdo, sobre todo tras el último apagón y con la volatilidad de los precios del gas provocada por las guerras de Ucrania e Irán. El parque nuclear español aporta el 20 por ciento de la generación de electricidad y resulta esencial para la seguridad de suministro del sistema eléctrico español porque aportan energía síncrona, estable y constante 24/7".

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Borja Romero, ha asegurado que, a través de esta concentración, se quiere poner en valor el "excepcional trabajo" que están desarrollando los más de 2.100 trabajadores que cada día de recarga entran a la Central de Almaraz para participar en las más de 10.000 órdenes de trabajo planificadas durante este periodo, ha informado la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro' en nota de prensa.

De esta forma, ha destacado que este equipo de profesionales hace posible "día a día el éxito de una central que es un referente mundial". "Queremos seguirlo haciendo en el futuro. Queremos que siga habiendo recargas en esta Central de Almaraz y que ahora nosotros y más adelante nuestros hijos tengan la oportunidad de seguir formando parte de ellas. No hay motivos ni razones para cerrar una central que es un ejemplo internacional de trabajo bien hecho, de profesionalidad y de excelencia y que aporta riqueza y empleo a esta tierra", ha asegurado.

Asimismo, la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro' ha recalcado que la central, que genera alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos en su entorno, constituye uno de los "principales polos de actividad económica" de la región y es un "elemento clave" para la cohesión territorial de Extremadura.

La protesta de este miércoles se enmarca en una serie de acciones impulsadas por trabajadores y sociedad civil para trasladar a las instituciones la importancia de adoptar una decisión que asegure el futuro de la central y, con ella, el desarrollo económico y social de toda la comarca del Campo Arañuelo.