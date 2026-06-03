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Las plantillas del SES, los daños en la cereza y la vivienda centran el pleno de la Asamblea de este jueves

Las plantillas del SES, los daños sufridos en el sector cerecero como consecuencia de las borrascas, y el acceso a la vivienda, además del acuerdo UE-Mercosur, centran los principales puntos de atención de la sesión plenaria de la Asamblea de Extremadura del próximo jueves, día 4.

Redacción

Extremadura |

Las plantillas del SES, los daños en la cereza y la vivienda centran el pleno de la Asamblea de este jueves
Las plantillas del SES, los daños en la cereza y la vivienda centran el pleno de la Asamblea de este jueves | CC

A las 09,30 horas la sesión se iniciará con preguntas de los grupos parlamentarios a consejeros de la Junta. En concreto, Unidas por Extremadura preguntará sobre "problemas" de personal en el Servicio Extremeño de Salud; y el PSOE alertará de una supuesta externalización de terapias en el Cadex de Cáceres, así como sobre los datos de siniestralidad laboral en la comunidad.

Tras ello, será el turno de la designación de tres vocales de la Junta Electoral de Extremadura; y posteriormente se presentará ante el pleno el informe de la Comisión de Peticiones de la Asamblea correspondiente a 2025.

A continuación se sustanciarán tres propuestas de impulso. En la primera, Unidas por Extremadura pedirá al Gobierno de María Guardiola que retome las gestiones con la Junta de Andalucía y el Gobierno central para la reapertura de la línea ferroviaria Almorchón-Córdoba.

Mientras, el PSOE defenderá dos propuestas de impulso. En una instará a la Junta a desplegar ayudas directas al sector de la cereza tras los daños sufridos por las borrascas; y en la otra pedirá al Gobierno autonómico que incluya en el Plan de Vivienda regional una línea de ayudas que complementen el abono joven de alquiler del Ejecutivo central.

Finalmente, en el turno de propuestas de pronunciamiento, Vox planteará una para instar al Gobierno de España a rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur; y el PP otra para instar al Ejecutivo nacional a modificar el Plan de Inversiones 2027-2031 para garantizar que las mismas sean acordes al crecimiento, necesidades y potencial del aeropuerto de Badajoz.

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