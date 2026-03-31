El Plan Infoex pide extremar las precauciones en las quemas agrarias tras los 14 incendios registrados este fin de semana

La Junta de Extremadura hace un llamamiento a extremar las precauciones en las quemas agrarias que están detrás de la mayoría de los 14 incendios forestales registrados en la comunidad autónoma este fin de semana, principalmente en el norte de la región.

En concreto, el sábado hubo incendios forestales en Pinofranqueado, Arroyomolinos de la Vera, Piornal, Robledillo de la Vera y Calzadilla. Y el domingo, en Valverde del Fresno, Santa Cruz de Paniagua, Montánchez, Robledillo de la Vera de nuevo, Acebo, Pasarón de la Vera, Madrigal de la Vera y Losar de la Vera, más uno en Navaconcejo este lunes. Solo permanece activo el de Losar de la Vera.

Casi todos estos incendios forestales se iniciaron por negligencias y accidentes vinculados al uso del fuego en el entorno agrario, y en el caso de los que afectaron a zonas de alta montaña de La Vera, por quemas ligadas a intereses ganaderos, fundamentalmente las de matorral para intentar rejuvenecer pastos.

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural recuerda que desde el pasado 27 de octubre está vigente la orden de declaración de peligro bajo de incendios forestales, que impone una serie de restricciones al uso del fuego. Están permitidas algunas quemas agrarias, pero bajo autorización previa o declaración responsable y respetando una serie de exigencias, entre las que está no realizarlas si las condiciones meteorológicas son desfavorables, como ha ocurrido este fin de semana con el viento.

La citada orden de peligro bajo regula la quema de restos vegetales agrarios y establece que esta actividad solo puede realizarse mediante declaración responsable. Su finalidad es garantizar un uso del fuego responsable que no incremente el riesgo de incendio forestal, y actúe como herramienta segura para la gestión del combustible vegetal generado en las explotaciones.

A la vista de los incidentes registrados en los últimos días, el Plan Infoex recuerda que la declaración responsable no es un mero trámite administrativo, sino una guía de buenas prácticas que incluye la obligación de adoptar todas las medidas de seguridad descritas en su condicionado. Su incumplimiento puede derivar en responsabilidad administrativa, incluso aunque el titular no haya iniciado personalmente la ignición.

El condicionado técnico de las declaraciones responsables incorpora un conjunto de buenas prácticas obligatorias, entre las que destacan: No quemar residuos sólidos urbanos (plásticos, cartones, mobiliario o restos de jardinería, entre otros); Realizar montones de dimensiones adecuadas y situarlos sobre zonas limpias y alejados de vegetación susceptible de arder; Vigilar de modo permanente el fuego durante toda la quema y disponer de medios de extinción suficientes para controlar cualquier escape incipiente; Realizar la quema solo en condiciones meteorológicas favorables y siguiendo las precauciones específicas en la normativa vigente.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, pide "extremar las precauciones a la hora de realizar quemas agrarias, porque nos estamos jugando sufrir un incendio forestal importante". "Las quemas -amplía el consejero- deben realizarse respetando las pautas de seguridad exigidas, y recordamos que están prohibidas cuando las condiciones meteorológicas son desfavorables, por ejemplo, cuando hay un viento como el que hemos tenido este fin de semana. Con intensidades de viento como los que tuvimos el sábado y el domingo pasados, no se debe hacer fuego en el campo. Es una cuestión no ya de prudencia o de legalidad, sino de sentido común".

La Junta de Extremadura recuerda que, en municipios con índice de riesgo AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) muy alto o extremo, el uso del fuego queda totalmente prohibido, conforme a la normativa básica estatal. Toda la información actualizada, incluyendo el visor cartográfico, el índice diario de riesgo AEMET y la tramitación online de autorizaciones y declaraciones responsables, está disponible en las páginas https://app.infoex.info/pages/intro y https://www.infoex.info/3-1-normativa-en-vigor/

La época de riesgo bajo concluirá presumiblemente cuando comience la de riesgo alto, que suele empezar el 1 de junio y acabar el 15 de octubre, aunque puede adelantarse o retrasarse -el año pasado terminó el 26 de octubre- si las previsiones meteorológicas así lo aconsejan. Por esta misma razón, puede declararse la época de riesgo medio.

Según los datos del último envío estadístico, casi 3 de cada 4 incendios registrados en Extremadura a lo largo del año están relacionados con el uso del fuego, ya sea por actividades agrícolas, ganaderas, forestales o por usos recreativos. Por este motivo, el uso del fuego está muy restringido en verano, y el resto del año solo se permite aplicando estrictas medidas de seguridad.