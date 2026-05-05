PIDE insta a los docentes a no realizar actividades extraescolares hasta nueva norma

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) insta a los docentes extremeños a no realizar actividades extraescolares mientras que la Consejería de Educación no apruebe una norma que les proporcione la máxima protección jurídica y se establezca un compensación económica acorde al esfuerzo que conllevan esas tareas.

En nota de prensa, PIDE denuncia que, desde el año 2014, no ha existido ninguna modificación de la Instrucción de la Secretaría General de Educación que regula las actividades extraescolares de los centros educativos públicos de Extremadura.

Recuerda el suceso acaecido recientemente que llevó al fallecimiento de un alumno de 17 años de un instituto de Zaragoza en una excursión escolar (se precipitó por el hueco de las escaleras de emergencia del albergue donde pernoctaba) y que ha llevado al banquillo a dos profesores para depurar su responsabilidad, lo que ha puesto de manifiesto la desprotección jurídica de los docentes que participan en este tipo de actividades.

Anta esta situación, PIDE reclama mejoras y modificaciones que adapten la normativa autonómica a la situación actual y ve conveniente una negociación de una nueva instrucción que, entre otras cuestiones, aclare y mejore las condiciones de trabajo de los docentes, las indemnizaciones a las que tienen derecho y las posibles responsabilidades.

Actualmente toda la responsabilidad recae en el profesorado participante de manera directa e indirecta, aún cuando los acontecimientos puedan escapar a su control, como puede ser un acto de madrugada, señala el sindicato en su nota, en la que aclara que los docentes no son agentes de la autoridad ni un cuerpo militar que pueda estar de vigilancia constante durante la pernocta del alumnado.

Además, especifica que, en la instrucción vigente, se indica únicamente la cuestión de la responsabilidad patrimonial, "por cierto con una norma ya caducada y no actualizada", pero en ningún momento se plantean cuestiones de índole jurídica, como asesoramiento o defensa del profesorado por acontecimientos de denuncias por terceros durante cualquier momento de la actividad extraescolar.

A juicio de PIDE, la actual desprotección debe subsanarse de manera urgente con la redacción clara de un protocolo de actuación jurídica inmediata a los docentes afectados tanto dentro como fuera de España en las excursiones con los alumnos.

Asimismo, el Sindicato del Profesorado Extremeño indica que este tipo de actividades extraescolares, que llevan asociadas un continuo trabajo de vigilancia y de tarea, deberían retribuirse como hora extra ordinaria de lunes a viernes entre las 15:00 y las 22:00 horas, así como hora extra nocturna entre las 22:00 y las 09:00 horas, y en el caso de festivos o fines de semana, aplicar el plus correspondiente.

Asimismo, especifica que a ellas se deberán añadir los gastos derivados de indemnizaciones por razón de servicio, como ocurre con el resto del personal de la Junta de Extremadura.