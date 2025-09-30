ECONOMÍA

El PIB extremeño crecerá un 1,25% en 2026, año donde el empleo aumentará un 1,10%, según IEEX

Se parte de una estimación de crecimiento del PIB extremeño de 2024 de un 2,8 % y del 2,28 %en 2025.

Redacción

Extremadura |

Moneda de un euro
Moneda de un euro | Agencia EFE

El PIB extremeño y el empleo crecerán un 1,25 % y un 1,10 % en 2026, respectivamente, porcentajes inferiores a los que se estiman para el presente año, según las previsiones del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), las cuales servirán de guía para el proyecto de presupuestos regionales del próximo año.

Partiendo de una estimación de crecimiento del PIB extremeño de 2024 de un 2,8 % y del 2,28 %en 2025, la previsión de crecimiento económico del próximo año, según el IEEX, será del 1,25 % mientras que para los ejercicios 2027 y 2028 se situará en el 1,16 % y 1,10 %, respectivamente.

En el caso del empleo, las previsiones de crecimiento son del 1,62 %, 1,10 %, 1,08 % y 1,03 % para el periodo 2025-2028, teniendo en cuenta en que se parte de una estimación de crecimiento del empleo de Extremadura en 2024 de 1,77 %.

La metodología aplicada ofrece, a su vez, previsiones de crecimiento del indicador de "deflactor del PIB" al ser una variable considerada en el modelo, obteniendo 2,77 %, 1,71 %, 1,47 % y 1,43 % para el periodo 2025-2028.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer