Las pernoctaciones hoteleras suben un 3,4% en marzo en Extremadura, hasta superar las 202.000

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Extremadura se han incrementado un 3,4 por ciento en marzo con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 202.640 operaciones.

Además, en los hoteles de la región extremeña se alojaron en marzo 114.476 viajeros, que suponen un 8,86 por ciento más que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De estos viajeros, 95.974 de ellos eran residentes en España, que suponen el 83,84 por ciento, mientras que los 18.502 restantes (16,16%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 8,9% y los extranjeros aumentaron un 8,9%.

Del total de pernoctaciones en Extremadura, 174.102 las realizaron residentes en España (un 85,92%), mientras que 28.538 (14,08%) fueron residentes en el extranjero.

De acuerdo a estos datos, la tarifa media diaria por habitación se situó en los 70,08 euros, lo que representa una subida del 5,5 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 3,86% respecto al año anterior en Extremadura.

En total, en Extremadura se alcanzó en marzo una ocupación del 36,35 por ciento y el sector hotelero empleó a 2.400 personas (un incremento del 5,7% interanual).