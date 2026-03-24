Las pernoctaciones hoteleras en Extremadura se reducen un 7,4% en febrero

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Extremadura en febrero empeoran y descienden un 7,4% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 138.376 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 9,27% menos de turistas en febrero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 81.913 viajeros. Por nacionalidad, 67.780 eran residentes en España, el 82,75%, mientras que 14.133 (17,25%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 12,3% y los extranjeros aumentaron un 8,8%.

Del total de pernoctaciones en Extremadura, 118.117 las realizaron residentes en España (un 85,36%), mientras que 20.260 (14,64%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 68,37 euros, lo que representa una subida del 9,2% interanual. En general, los precios subieron un 3,28% respecto al año anterior en Extremadura.

En total, en Extremadura se alcanzó en febrero una ocupación del 31,08% y el sector hotelero empleó a 2.051 personas (un incremento del 4,8% interanual).