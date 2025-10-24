Las pernoctaciones hoteleras en Extremadura disminuyen un 9,2% en septiembre

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Extremadura en septiembre empeoran y descienden un 9,2% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 231.671 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 9,47% menos de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 130.386 viajeros. Por nacionalidad, 102.220 eran residentes en España, el 78,4%, mientras que 28.166 (21,6%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 11% y los extranjeros se redujeron un 3,3%.

Del total de pernoctaciones en Extremadura, 189.307 las realizaron residentes en España (un 81,71%), mientras que 42.365 (18,29%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 68,63 euros, lo que representa una subida del 3,6% interanual. En general, los precios subieron un 3,06% respecto al año anterior en Extremadura.

En total, en Extremadura se alcanzó en septiembre una ocupación del 42,18% y el sector hotelero empleó a 2.437 personas, con lo que se mantiene estable respecto a hace una año.