Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Extremadura se disparan un 25% en julio

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) de Extremadura alcanzaron el pasado mes de julio las 209.966 operaciones, un 3 por ciento más que el mismo mes del año anterior.

Este crecimiento se debe principalmente al impulso de las pernoctaciones en los apartamentos turísticos, que alcanzaron las 70.864, un 25,4 por ciento más que en julio de 2025, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por el contrario, los alojamientos de turismo rural vieron reducidas las pernoctaciones, con un total de 78.593, un 5,4 % menos que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, los campings extremeños registraron también un ligero en el número de pernoctaciones, hasta un total de 53.717, un 4,4 por ciento menos que en julio del año pasado, al igual que los albergues, que vieron reducidas las estancias al pasar de las 8.040 registradas en julio de 2025 a las 6.792 en el séptimo mes de este año.

Por su parte, el número de viajeros alojados en los establecimientos extrahoteleros de la región aumentó un 10,8% en julio, hasta los 90.339. De ellos, el 15,6 %, es decir, 14.105 eran turistas internacionales, un 28,2 % más que en julio de 2025.