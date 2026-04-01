El periodo de pago a proveedores se sitúa en 23,39 días en enero en Extremadura

El periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 23,39 días en enero en Extremadura, por debajo de la media de las comunidades autónomas, establecida en 29,99 días.

Esta cifra nacional supone un aumento de 4,78 días respecto al mes anterior, aunque se mantiene por debajo de los 30 días establecidos en la normativa.

En relación con la composición del periodo medio de pago, la ratio de operaciones pagadas se sitúa en 27,20 días y la de operaciones pendientes de pago en 33,47 días. Ello supone un incremento de 4,08 días en la ratio de operaciones pagadas y un aumento de 4,56 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, respecto al mes anterior.