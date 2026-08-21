La pensión media de jubilación representa el 69,63 % del salario medio en 2026

La pensión media que reciben los jubilados en Extremadura, que asciende a 1.339,37 euros, representa el 69,63 % del salario medio que perciben los trabajadores de la región este 2026, que se sitúa en 1.923,49 euros, en ambos casos los dos más bajos de entre las comunidades autónomas.

En España, la pensión media que reciben los jubilados en España representa el 65,25 % del salario medio nacional que perciben los trabajadores este 2026, una tasa de cobertura que ha mejorado en casi diez puntos en la última década.