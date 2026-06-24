Las ONGD de Extremadura advierten que el recorte en cooperación pone en riesgo vidas y piden una rectificación

La Coordinadora de ONGD de Extremadura, que engloba a 51 asociaciones del tercer sector en la región, ha advertido que el recorte que se ha producido en cooperación en la Junta de Extremadura pone en riesgo muchos proyectos y vidas en diferentes países, además de puestos de trabajo en las asociaciones y empresas que trabajan en los programas que se desarrollan, porque tendrán que despedir a muchos de sus empleados.

Varios representantes de ONGD de la región han ofrecido este martes una rueda de prensa en Cáceres para poner en relieve que esto "va mucho más allá de cifras" y de una partida presupuestaria, porque "lo que está en juego es qué tipo de Extremadura es la que queremos ser y qué imagen es la que queremos proyectar hacia el exterior", ha señalado la presidenta de la Coordinadora de ONGD Extremadura, Lidia Rodríguez.

Las asociaciones han pedido una rectificación al Gobierno extremeño y la "recuperación inmediata de la política pública de cooperación internacional de Extremadura como una política social más de nuestra región". Reclaman una financiación "estable, suficiente y previsible que permita poner en marcha la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura "como una hoja de ruta real".

Asimismo, piden la apertura de un proceso de diálogo "sincero" con las organizaciones sociales, las entidades de cooperación y todos los actores implicados para "frenar el desmantelamiento de la cooperación extremeña". Solicitan "un compromiso firme de todas las fuerzas políticas para proteger una política pública que durante años ha sido motivo de consenso, responsabilidad y orgullo para Extremadura".

Y hacen un llamamiento a las instituciones, a los representantes públicos y a la ciudadanía en general para "frenar los discursos de odio, el señalamiento público y la polarización". "La cooperación no enfrenta a nadie, construye convivencia, justicia y dignidad", han aseverado en la comparecencia ante los medios, que ha tenido lugar en el Espacio Anúmbara.

Rodríguez ha instado a los responsables políticos a que se respete el espíritu de la ley y que se "recupere una consejería fuerte en materia de derechos sociales y políticas de cooperación que garantice un mínimo presupuestario digno para que podamos ejecutar la política de cooperación".

"Una sociedad no se define solo por lo que produce ni por lo que consume, sino también se define por cómo trata a las personas y, en este caso, a las personas más vulnerables. Extremadura nunca ha sido una tierra que mira hacia otro lado. Por eso hoy nos preocupa demasiado la desmantelación de la cooperación", ha subrayado Rodríguez, que ha indicado que se trata de "una decisión ideológica".

Una decisión que, según ha recordado, "rompe más de 30 años de trabajo y de solidaridad construida entre gobiernos de diferentes ideologías, de diferentes colores, entre ayuntamientos, universidades, organizaciones sociales, movimientos sociales y miles de extremeños y extremeñas", que llevan a cabo un trabajo que se gestiona "con los impuestos de muchos extremeños y extremeñas que deciden apostar por el mundo social".

"Gracias a la cooperación, miles de personas pueden disponer de agua, de escuelas, de acceso a servicios básicos como pueden ser la educación, la alimentación y, sobre todo, con la cooperación extremeña también podemos llegar, a través de la acción humanitaria, a momentos de crisis climáticos y catástrofes o momentos de conflicto armado muy duros en los que el pueblo extremeño está acompañando", ha relatado, al tiempo que ha añadido que "la solidaridad es responsabilidad compartida".

Así, ha insistido en que el gasto que supone es del 0,03% del presupuesto de la Junta de Extremadura. "Estamos hablando de 0,03 céntimos por cada 100 euros", ha espetado, al tiempo que ha recordado que Extremadura "también ha necesitado de la ayuda de fuera" para desarrollarse, como en el caso de los fondos de la Unión Europea por lo que "la solidaridad no puede ser un privilegio solo para nosotras y cuando se trata de otros, mirar hacia otro lado".

LEY EXTREMEÑA

Respecto a la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura aprobada en 2023 por todos los partidos políticos, ha dicho que fue "una responsabilidad ética y colectiva" que hay que cumplir porque "este recorte no solo pone en peligro proyectos y vidas, también pone en cuestión la palabra que muchos políticos aquí en Extremadura, de diferentes partidos políticos, de diferente color, dieron en su día".

"Además, también pone en riesgo la imagen de Extremadura, que no corresponde con la realidad de esta tierra; una imagen de insolidaridad, de repliegue y de indiferencia, que no representa a la inmensa mayoría de los extremeños y extremeñas", ha añadido. "Defendemos una Extremadura abierta, solidaria y comprometida que sabe defender los derechos humanos más allá de las fronteras y que entiende que la solidaridad no es un problema sino una de sus mayores fortalezas e identidad", ha recalcado.

En parecidos términos se ha pronunciado Javier Agorreta, de la Comisión de Incidencia de la Coordinadora, que ha recordado que la cooperación extremeña durante los últimos 30 años ha mantenido una presencia "solidaria y continuada" en muchos países y ha respondido en contextos de emergencia, de guerras, de hambrunas y de crisis humanitarias.

"La cooperación extremeña ha contribuido a mejorar la vida de miles de personas, ha garantizado derechos básicos en ámbitos esenciales para la vida, como la salud, la educación, el acceso al agua potable y al saneamiento, la seguridad alimentaria, el desarrollo rural, del que tanto sabemos aquí en Extremadura, la agricultura sostenible y otros aspectos tan importantes como la protección de la infancia y la igualdad de género", ha enumerado.

Por eso, ha insistido en que "reducir o eliminar estas políticas no es un simple ajuste presupuestario, no es un simple supuesto ahorro, sino que se abandonan proyectos que salvan vidas, sostienen comunidades y abren oportunidades en algunos de los territorios y países más empobrecidos y vulnerables del mundo".

Además, ha explicado que la cooperación internacional también contribuye a que la migración "sea más segura, más digna y, sobre todo, más libre". "No se trata de impedir que las personas migren, sino de trabajar para que nadie se vea obligado a abandonar su hogar por hambre, por violencia, pobreza extrema, falta de oportunidades o por los mismos efectos del cambio climático", ha añadido.

"Invertir en cooperación no es gastar presupuestos sin más, no es despilfarrar, es invertir en derechos, en estabilidad, en justicia global y en un futuro compartido", ha subrayado.

Por su parte, Lorena Andrés del Grupo de Educación para la Ciudadanía de la Coordinadora de ONG de Extremadura, ha recalcado que la cooperación también genera valor en Extremadura por los empleos que aporta y por su aportación al tejido asociativo. "También se deja de lado el trabajo que se hace aquí con asociaciones de mujeres, con asociaciones juveniles, vecinales, centros específicos que se dedican a las personas con discapacidad...", ha apuntado.

"Las políticas autonómicas tienen la capacidad o la oportunidad de reforzar la democracia desde abajo", ha dicho, por lo que los recortes también amenazan "de manera directa" el trabajo que se hace con los extremeños y las extremeñas. "Y la verdad es que eso es un panorama desolador", ha concluido.

Por último, María José Espinoza ha explicado que se ha iniciado una campaña a través de la plataforma Change de recogida de firmas para "defender la defensa de la política pública de cooperación en Extremadura" y no se descarta llevar a cabo alguna movilización en la calle.