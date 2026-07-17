La Oficina de Activación Cultural de Cáceres 2031 atiende a cerca de medio centenar de agentes culturales en dos meses

La Oficina de Activación Cultural (OAC), impulsada por la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 ha atendido a cerca de medio centenar de artistas, asociaciones, empresas culturales y otros agentes, en sus dos primeros meses de funcionamiento.

Este recurso, puesto en marcha por el Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, ha prestado asesoramiento en ámbitos como la elaboración y mejora de proyectos culturales, la búsqueda de financiación y subvenciones, la producción de eventos y espectáculos, la comunicación, la producción audiovisual, la contratación pública, la profesionalización del sector o la búsqueda de patrocinios y colaboraciones.

Así, las consultas recibidas abarcan disciplinas como las artes escénicas, la música, la fotografía, la producción audiovisual, los festivales o el patrimonio, según señala la candidatura en nota de prensa.

Además, esta oficina trabaja ya en la elaboración de la Guía de Creación Cultural de Extremadura, una herramienta que reunirá información sobre espacios de creación, salas de ensayo, estudios de grabación, platós audiovisuales, centros culturales y otros recursos disponibles en la región, con el objetivo de "facilitar la colaboración entre profesionales y dar mayor visibilidad a las infraestructuras culturales extremeñas", señala.

Finalmente, destaca que aunque la mayoría de las consultas proceden de diferentes municipios de Extremadura, el servicio también ha recibido solicitudes de información y asesoramiento de otras regiones como Madrid, Andalucía y Castilla y León.

Ante estos datos, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, ha destacado que la Oficina de Activación Cultural "demuestra que la candidatura de Cáceres 2031 ya está generando resultados concretos", y esta oficina "está beneficiando a artistas, asociaciones y empresas culturales".

Con ese mismo objetivo nace 'La OAC se mueve', una iniciativa mediante la que la Oficina está contactando con ayuntamientos, entidades y colectivos culturales para acercar sus servicios a diferentes localidades extremeñas, a los que ofrecerá asesoramiento tanto presencial como online.