Ocho investigados por una estafa de más de 75.000 euros en Berlanga con falsos préstamos "online"

La Guardia Civil ha investigado --en el marco de la operación 'Boticam'-- una compleja trama de estafa tecnológica en la que los autores consiguieron defraudar hasta 77.400 euros a un vecino de la localidad pacense de Berlanga.

Las ocho personas investigadas como presuntos responsables del entramado (vecinos de Palma de Mallorca, Barcelona, Jaén, Gijón y Badajoz) operaban supuestamente de forma concertada bajo la apariencia de una plataforma financiera en la red, reuniendo las características propias de grupo delictivo.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima, quien contactó con una supuesta entidad prestamista "online" para tramitar la solicitud de un crédito.

Bajo el pretexto de la concesión del préstamo solicitado, los estafadores lograron que el perjudicado realizara varias transferencias en concepto de supuestos gastos de gestión y tasas de tramitación, alcanzando un primer perjuicio de 19.881 euros, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Posteriormente, los delincuentes convencieron a la víctima para que les cediera voluntariamente las claves de acceso de su banca online. Con el control de la cuenta, revocaron "maliciosamente" un recibo emitido por el denunciante en el que se abonaba 80.000 euros a una empresa proveedora. Haciendo entender al afectado que ese ingreso recuperado de manera fraudulenta en su cuenta correspondía en realidad al préstamo concedido por ellos.

Con técnica de ingeniería social, consiguieron convencerlo para transferir 50.000 euros de vuelta, haciéndole creer que era una devolución necesaria del excedente del crédito solicitado.

Días después, los estafadores contactan nuevamente con él mediante la práctica conocida como "spoofing" (suplantando la identidad de su entidad bancaria), consiguieron que les facilitara códigos de seguridad con los que consumaron otra transferencia ilícita.

Tras cuatro años de investigación, se ha conseguido investigar hasta ocho personas, vecinos de Palma de Mallorca, Barcelona, Jaén, Gijón y Badajoz, quienes de manera concertada consiguieron presuntamente perpetrar los delitos informáticos. Ahora se continúan las indagaciones, no descartando la investigación de otros coautores.

Las diligencias instruidas por los delitos de estafa y pertenencia a grupo delictivo, han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena (Badajoz).

La Guardia Civil aconseja no ceder nunca las claves de acceso, ya que ninguna entidad legítima de préstamos ni su propio banco le solicitará jamás las claves secretas de la banca electrónica o los códigos SMS de verificación.

También aconseja desconfiar de créditos fáciles, y prestar especial atención a financieras online que prometen concesiones sin avales y exigen adelantos económicos para liberar el dinero.