El Observatorio para la Libertad Religiosa registra tres ataques en Extremadura en 2025

El Observatorio para la Libertad Religiosa ha registrado tres ataques en Extremadura en 2025, todos ellos contra cristianos, mientras que en todo el país se contabilizaron 306 casos.

En concreto, en Fuente del Maestre, unos desconocidos arrancaron de su peana la imagen de la Virgen del Buen Suceso, situada en la portada principal de su ermita, y se la llevaron, mientras que en Plasencia, fueron robadas formas consagradas de la capilla del hospital Virgen del Puerto.

El tercer caso se produjo en Cáceres, donde el partido regional Una Extremadura Digna pidió eliminar la cruz situada en la ciudad invocando la Ley de Memoria Democrática.

"Extremadura ha pasado de uno a tres casos y los tres afectan a símbolos o espacios de gran importancia para los creyentes", ha apuntado la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, María García, quien ha señalado que "robar una imagen, sustraer formas consagradas o pedir la eliminación de una cruz sin atender a su significado religioso actual no son asuntos menores: erosionan el respeto a la libertad religiosa y al patrimonio común".

María García ha reafirmado que "la libertad religiosa es un derecho de todos y las administraciones deben protegerlo con la misma determinación que cualquier otro derecho fundamental", ha dicho.