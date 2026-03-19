La obra de Martín Palomino en Plasencia se licitará gracias al nuevo decreto-ley

El decreto-ley aprobado el pasado viernes por la Junta de Extremadura permitirá al Gobierno en funciones licitar en breve la obra de la avenida Martín Palomino de Plasencia (Cáceres), según ha anunciado este miércoles el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en funciones, Manuel Martín.

Martín ha hecho estas declaraciones, a pregunta de los periodistas, antes del acto de inauguración de una pasarela peatonal sobre la estación de tren de Mérida.

El consejero ha explicado que la situación del Gobierno en funciones no afecta a las obras de emergencia para paliar los daños producidos por las borrascas, porque está sí se pueden llevar a cabo.

De hecho, "han finalizado prácticamente todas ellas", por lo menos en lo que respecta a su consejería, ha precisado.

El decreto-ley que modifica la Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, sí va a permitir poner en marcha otras actuaciones y obras pendientes, siempre que se justifique la urgencia, el interés general o que esté supeditada a la consecución de fondos finalistas.

Como ejemplo ha puesto el caso de la avenida Martín Palomino en Plasencia, ya que al ser un contrato de regulación armonizada con el Gobierno en funciones no podría haber licitado.

La licitación está "a punto" de pasar por el Consejo de Gobierno para su publicación posterior, ha asegurado.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre un real decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención de seis millones de euros a la Junta de Extremadura para la adecuación, mejora y acondicionamiento de la carretera N-630 a su paso por Plasencia.

La actuación se ubica entre los kilómetros 472,395 y 474,385 de esta vía, correspondiente a las avenidas de España y de Martín Palomino, según informó entonces el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.