El obispo de Plasencia apela a Guadalupe ante la polarización y proclama que Extremadura es "tierra de acogida"

El obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, ha apelado a la mirada de la Virgen de Guadalupe, como el mejor "antídoto ante la polarización y el enfrentamiento", y ha recordado las palabras que pronunció Juan Pablo II en su visita al Real Monasterio de la patrona de Extremadura cuando proclamó a esta comunidad como "tierra que fue de inmigrantes y es hoy de acogida".

Ernesto Brotóns ha abundado en que la mirada de Guadalupe "nos enseña a no desviar la nuestra y a acercarnos a aquellos a los que miramos menos y más necesitan" entre los que ha citado que como ella un día, sin papeles, con el corazón en un puño y su hijo en brazos, se vieron obligados a abandonar su hogar y su tierra, huyendo de la violencia o del hambre en búsqueda de un futuro mejor".

Lo ha dicho en su homilía con motivo de la Santa Misa Pontifical de Santa María de Guadalupe por el Día de Extremadura, este martes, 8 de septiembre, a la que ha asistido la presidenta de la comunidad autónoma, María Guardiola, entre otras autoridades, entre ellas el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, o el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro.

En sus palabras en la Basílica del Real Monasterio de Guadalupe, ha destacado la "inmensa calidad humana" de los extremeños, señalando que "una sociedad se mide en cómo se sitúa ante el que sufre, que es mucho más que un dato o una cifra, y en cómo cuida de la fragilidad".

"María nos implica a personas e instituciones en la buena aventura de construir una sociedad más justa, humana y fraterna para todos", y en este punto ha remarcado que no hay "mayor gozo para una madre que ver a sus hijos compartir la misma mesa".

La celebración ha contado asimismo con la presencia del arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez, y el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, así como los obispos eméritos de Segovia, Ángel Rubio, y Albacete, Ciriaco Benavente.

Brotóns, encargado en esta ocasión de presidir la homilía con motivo del Día de Extremadura, ha tenido palabras para los afectados por los incendios de este verano, y también para quienes se han jugado la vida en las tareas de extinción.

El obispo placentino ha subrayado que el amor de la Virgen de Guadalupe alcanza en medio de un mundo "herido por tantos conflictos, desastres, violencias y conflictos" y remarca que Extremadura es un pueblo y la mirada de la Virgen "nos vincula con lazos de hermandad y nos ayuda a relacionarnos entre nosotros de otra manera, a aceptarnos unos a otros y reconocernos aún en las diferencias".

"Su mirada es un buen antídoto frente a tanta polarización y enfrentamiento que hieren nuestra sociedad, la anquilosan y deshumanizan. Nos enseña a no desviar la nuestra y a acercarnos a aquellos a los que miramos menos y más necesitan", ha abundado, para referirse a "los más desamparados, los que no tienen con qué vivir".

Así, se ha referido también a los "altos" índices de quienes todavía viven en riesgo de exclusión social en Extremadura, los que están solos, los enfermos "o los que como ella un día, sin papeles, con el corazón en un puño y su hijo en brazos, se vieron obligados a abandonar su hogar y su tierra, huyendo de la violencia o del hambre en búsqueda de un futuro mejor".

En este punto ha recordado las palabras que pronunció en este mismo lugar, la Basílica del Real Monasterio de Guadalupe, el Papa Juan Pablo II en su visita en 1982 cuando describió a Extremadura como "tierra que fue de inmigrantes y es hoy de acogida".

Y también se ha referido a sus sucesores al frente del Vaticano quienes han enseñado a conjugar verbos como "acoger, proteger, promover, integrar", que generan una "verdadera cultura del encuentro que no cede ante los discursos de odio".

"Guadalupe, hogar materno, casa grande de todos, lugar de búsqueda y encuentro, celebra hoy el nacimiento de María, aquella que engendró a Cristo para el mundo, y reconoce en ella su identidad y vocación última, la de nuestra Iglesia, que peregrina en estas tierras de Extremadura", ha señalado el obispo de Plasencia.

"Mientras nos sostenga esta mirada tierna de la morenita, Extremadura no estará huérfana", ha proclamado Brotóns, quien ha recordado en sus palabras al expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en este primer Día de Extremadura desde su fallecimiento el pasado mes de octubre de 2025.